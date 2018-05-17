HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AB Komisyonundan Almanya'ya dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, hava kirliliğinden dolayı Almanya'dan davacı oldu

BERLİN (AA) - AB Komisyonu, onlaca şehirdeki hava kirliliğinden dolayı Avrupa Adalet Divanı'nda Almanya'dan davacı oldu.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Almanya'daki 66 şehirde zararlı gaz salınımının 2017 yılında da, AB'nin öngörmüş olduğu sınır değerlerini aştığı belirtildi.

Bunun başlıca nedeninin, sayıları yıllardan beri artan dizel otomobiller olduğunu açıklayan AB Komisyonu, Almanya'dan, Volkswagen (VW) şirketinde ortaya çıkan dizel skandalıyla ilgili gelişmeler hakkında da daha fazla bilgi vermesini talep etti.

Almanya'da bazı VW marka dizel otomobillerde yapılan incelemelerde, bu araçların trafikte havayı testlerde olduğundan daha fazla kirlettiği ortaya çıkmıştı.

AB Komisyonu, havayı çok fazla kirlettiği gerekçesi ile 2015 yılında Almanya'dan ve diğer bazı AB ülkelerinden davacı olmuş, 2016 yılı sonunda da, dizel skandalında ihmalleri olduğu gerekçesi ile Almanya'yı dava etmişti.

Öte yandan, Alman Çevre ve Doğayı Koruma Birliği (BUND) tarafından yayınlanan bir raporda, Almanya'daki tüm göllerin ve nehirlerin yüzde 92'sinin kirli olduğu bildirildi.

Göllerin ve nehirlerin başlıca kirlenme nedeninin tarımda kullanılan gübre ve haşerat ilaçları olduğu belirtilen raporda, suların kirlenmesinden dolayı balık çeşitlerinin de dramatik bir şekilde gerilediğine dikkat çekildi.

İnşaat çalışmalarından ve plastiklerden kaynaklanan kirlenmelerin de olduğu ifade edilen raporda, Almanya'nın birçok gölü ve nehrindeki temizliğin AB standartlarının altında olduğu kaydedildi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!
Manisa'da çöp tesisini işleten firmaya 58 bin lira 'kirlilik' cezasıManisa'da çöp tesisini işleten firmaya 58 bin lira 'kirlilik' cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hırsızlar dükkandaki çelik kasayı böyle patlattılar!

Hırsızlar dükkandaki çelik kasayı böyle patlattılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!

Konak’ta 19 Mayıs Mehmet Erdem konseriyle kutlanacak

Konak’ta 19 Mayıs Mehmet Erdem konseriyle kutlanacak

Türk Telekom 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı

Türk Telekom 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı

Motosiklet akrobatları Mersin'de buluşacak

Motosiklet akrobatları Mersin'de buluşacak

Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler

Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.