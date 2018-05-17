AB Komisyonundan Almanya'ya dava

BERLİN (AA) - AB Komisyonu, onlaca şehirdeki hava kirliliğinden dolayı Avrupa Adalet Divanı'nda Almanya'dan davacı oldu.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Almanya'daki 66 şehirde zararlı gaz salınımının 2017 yılında da, AB'nin öngörmüş olduğu sınır değerlerini aştığı belirtildi.

Bunun başlıca nedeninin, sayıları yıllardan beri artan dizel otomobiller olduğunu açıklayan AB Komisyonu, Almanya'dan, Volkswagen (VW) şirketinde ortaya çıkan dizel skandalıyla ilgili gelişmeler hakkında da daha fazla bilgi vermesini talep etti.

Almanya'da bazı VW marka dizel otomobillerde yapılan incelemelerde, bu araçların trafikte havayı testlerde olduğundan daha fazla kirlettiği ortaya çıkmıştı.

AB Komisyonu, havayı çok fazla kirlettiği gerekçesi ile 2015 yılında Almanya'dan ve diğer bazı AB ülkelerinden davacı olmuş, 2016 yılı sonunda da, dizel skandalında ihmalleri olduğu gerekçesi ile Almanya'yı dava etmişti.

Öte yandan, Alman Çevre ve Doğayı Koruma Birliği (BUND) tarafından yayınlanan bir raporda, Almanya'daki tüm göllerin ve nehirlerin yüzde 92'sinin kirli olduğu bildirildi.

Göllerin ve nehirlerin başlıca kirlenme nedeninin tarımda kullanılan gübre ve haşerat ilaçları olduğu belirtilen raporda, suların kirlenmesinden dolayı balık çeşitlerinin de dramatik bir şekilde gerilediğine dikkat çekildi.

İnşaat çalışmalarından ve plastiklerden kaynaklanan kirlenmelerin de olduğu ifade edilen raporda, Almanya'nın birçok gölü ve nehrindeki temizliğin AB standartlarının altında olduğu kaydedildi.

