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AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Anayasa Mahkemesini düzenleyen yasalar dolayısıyla Polonya aleyhinde ihlal davası açtı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Polonya Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığını koruma" gerekçesiyle Varşova hükümeti aleyhinde ihlal davası açtı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada komisyonun, Polonya'ya ülkedeki Anayasa Mahkemesini düzenleyen yasalara ilişkin resmi uyarı mektubu göndererek ihlal davası açtığı bildirildi.

Açıklamada, komisyon ile Polonya arasında hukukun üstünlüğüne dair yürütülen görüşmelerde Anayasa Mahkemesine ilişkin düzenlemelerin gündeme geldiği ancak bu süreçte Varşova yönetiminin tatmin edici çözüm ortaya koyamadığı belirtildi.

İhlal davasının "hukukun üstünlüğüne ilişkin görüşmelerde yeterli ilerleme kaydedilememesi" ve "Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşının 70'ten 65'e çekilmesi" nedeniyle açıldığı kaydedilen açıklamada, komisyonun konuyu diyalog ile çözmekten yana olduğu aktarıldı.

- İhlal davası

AB yasalarına göre, birliğe üye bir devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ihlal davası açılıyor ve uyuşmazlığın giderilmesi hedefleniyor.

İhlal davası yalnızca devletlere karşı açılabiliyor. İhlal davası açma yetkisi AB Komisyonu, AB üyesi bir devlet, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Merkez Bankasında bulunuyor. Uygulamada ihlal davaları daha çok birlik anlaşmaların koruyucusu ve savunucusu olarak bilinen komisyon tarafından açılıyor.

İhlal davası, idari ve yargısal olmak üzere iki aşamada görülüyor. İzlenecek süreç, davayı kimin açtığına göre değişiklik gösteriyor.

- AB 7. maddeyi devreye sokmuştu

Brüksel, geçen yıl yaptığı yargı reformuyla "hukukun egemenliğini ortadan kaldırdığı ve birlik değerlerine ters düştüğü gerekçesiyle" Polonya'ya karşı AB Anlaşması’nın 7. maddesini devreye sokmuştu.

Yedinci maddenin işletilmesi durumunda üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.

Bu maddenin uygulanabilmesi için Polonya hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor.

AB, Polonya bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma girişiminde bulunsa bile Polonya'nın yakın müttefiki Macaristan'ın bunu engelleme ihtimali bulunuyor.

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AB Polonya

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