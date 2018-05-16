AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Sofya'da 28 AB üyesi ülkenin liderlerini bir araya getirecek gayriresmi akşam yemeği toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.
"BÖYLE DOSTLAR OLDUKÇA DÜŞMANA İHTİYAÇ DUYMAYIZ"
AB ülkelerinin, ABD'nin son dönem izlediği politikalar karşısında "birlik" içinde olması gerektiğini vurgulayan Tusk, "Çin'in yükselişi ve Rusya'nın izlediği saldırgan politikalara yeni bir fenomen daha eklendi, ABD yönetiminin kaprisleri. Donald Trump'ın son kararlarına bakılırsa akla gelen şu ki böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız." ifadesini kullandı.
"LİDERLERİN İRAN ANLAŞMASINA SADIK KALACAĞINI TEYİT ETMELERİNİ İSTİYORUM"
AB üyesi ülke liderlerinin ABD'nin ticaret ve İran politikasını ele alacaklarını belirten Tusk, "Liderlerin İran ile yapılan anlaşmaya sadık kalacaklarını teyit etmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.
Tusk, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerinden AB'nin kalıcı bir biçimde muaf tutulması gerektiğini söyledi.
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