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AB Konseyi Başkanı Tusk: "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticaret politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Tusk: "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticaret politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek"


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