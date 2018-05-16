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AB Konseyi Başkanı Tusk'tan ABD yönetimine eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Donald Trump'ın son kararlarına bakılırsa akla gelen şu ki böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız"

SOFYA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD yönetimini eleştirerek, "Donald Trump'ın son kararlarına bakılırsa akla gelen şu ki böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız." dedi.

Tusk, Sofya'da 28 AB üyesi ülkenin liderlerini bir araya getirecek gayriresmi akşam yemeği toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin, ABD'nin son dönem izlediği politikalar karşısında "birlik" içinde olması gerektiğini vurgulayan Tusk, "Çin'in yükselişi ve Rusya'nın izlediği saldırgan politikalara yeni bir fenomen daha eklendi, ABD yönetiminin kaprisleri. Donald Trump'ın son kararlarına bakılırsa akla gelen şu ki böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız." ifadesini kullandı.

AB üyesi ülke liderlerinin ABD'nin ticaret ve İran politikasını ele alacaklarını belirten Tusk, "Liderlerin İran ile yapılan anlaşmaya sadık kalacaklarını teyit etmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

Tusk, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerinden AB'nin kalıcı bir biçimde muaf tutulması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ı eleştiren Tusk, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın ona teşekkür borcu var. Onun sayesinde aslında tüm aldatıcı hayallerimizle vedalaşmış olduk. Anladık ki yardıma ihtiyacın varsa önce kendi kendine yardım etmek zorundasın. Bir yandan transatlantik ilişkilerimizi sürdürürken, diğer yandan da tek başımıza hareket etmek zorunda olacağımız senaryolara hazır olmamız gerekir. Bizim için bu bir sınav olacak ancak her şeyden önce irade ve kararlılığa ihtiyacımız olacak."

Liderlerin, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği perspektifini de ele alacaklarını ifade eden Tusk, "Burada Balkanlar'ın ekonomik gelişimini, buradaki halkların refah ve istikrarını önemsediğimizi açık olarak göstermeliyiz. Çünkü bu AB'nin çıkarlarına da uyar. Bulgaristan'daki toplantımızın amacı bunu kanıtlamak olacaktır." diye konuştu.

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Avrupa Birliği Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Donald Tusk Bulgaristan

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