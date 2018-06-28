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AB Konseyi Başkanı Tusk'tan sığınmacı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 17:20 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Bazıları sığınmacı konusundaki önerilerimi çok sert bulabilir. Ancak emin olun, eğer bu önerilerde anlaşamazsak, çok daha sert önerilerle karşılaşırız"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sığınmacıları birliğin dışında toplamayı öngören "bölgesel tahliye merkezlerinin" desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde çok daha sert önerilerin ortaya çıkacağını söyledi.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Tusk, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar sonucu 2015'in ardından yasa dışı göçün yüzde 96 azaltıldığına dikkati çekti.

AB Liderler Zirvesi'nin birliğin "dış sınırlarına" odaklanması gerektiğini ifade eden Tusk, "bölgesel tahliye merkezleri" olarak adlandırılan ve sığınmacıları AB üyesi ülkelerin dışında toplamayı öngören merkezlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bu çözümün alternatifinin sınırların kapatılmasına ve AB ülkeleri arasındaki çatışmanın artmasına yol açacağını belirten Tusk, "Bazıları sığınmacı konusundaki önerilerimi çok sert bulabilir. Ancak emin olun, eğer bu önerilerde anlaşamazsak, çok daha sert önerilerle karşılaşırız." dedi.

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