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AB Konseyi önünde Filistin'e destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

AB Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında Konsey binası önüne 4 bin 500 çift boş ayakkabı koyan aktivistler, İsrail işgali altında yaşamını yitiren Filistinlilere dikkat çekti

BRÜKSEL (AA) - Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi binası önüne binlerce boş ayakkabı koyan aktivistler, Filistinlilerin acısına dikkat çekmeye çalıştı.

İsrail işgali altında hayatını kaybeden Filistinlilere dikkat çekmek isteyen aktivistler, AB Dışişleri Bakanları toplantısı esnasında Konsey binası önündeki Jean Rey Meydanı'na 4 bin 500 çift ayakkabı koydu.

Tamamı Avrupa'nın dört bir yanından insanların bağışladığı ayakkabılardan oluşan eylemde, AB liderlerine "İsrail devletinin zulmüne son vererek, Filistinlilerin yaşam haklarını korumaları" mesajı verildi.

"Filistinlilerin Hayatı Önemlidir" adlı eylemde İsrail'e boykot uygulanması çağrısında bulunuldu.

- "Filistin'de olanlar modern 'apartheid'dır"

Eylemi düzenleyen Avaaz adlı sivil toplum örgütünden Christoph Schott, yaptığı basın açıklamasında, "Avrupa genelindeki vatandaşların hükümetlerimize net bir mesajı var: 'Filistinlilerin hayatı bizim için önemli ve sizin için de öyle olmalı'. İsrail'in siyasi müttefiki ve en büyük ticaret ortağı olarak, Netanyahu hükümetine açık biçimde şiddetin durdurulması çağrısında bulunmak manevi sorumluluğumuzdur." dedi.

Schott, ayrıca "Filistin'de olanlar modern 'apartheid'dır." nitelendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2008 Gazze savaşından bu yana İsrail işgalinde 4 bin 500 Filistinli yaşamını yitirdi.

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Filistin

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