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AB Liderler Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Salisbury olayı) Tüm liderler, bu saldırının ardında Rusya'nın sorumluluğunun olduğunu teyit ettiler. Biz bu saldırıyı güvenliğimize karşı ciddi bir tehdit ve Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili, "Tüm liderler, bu saldırının ardında Rusya'nın sorumluluğunun olduğunu teyit ettiler. Biz bu saldırıyı güvenliğimize karşı ciddi bir tehdit ve Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyoruz." dedi.

Macron, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi sonunda, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvede, AB modeli ve Avrupa'nın egemenliği konularının ele alındığını dile getiren Emmanuel Macron, dün İngiltere Başbakanı Teresa May ve Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldiğini anlattı.

May'in, üye ülkelerin liderlerine Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu şeklinde bilgi verdiğini kaydeden Macron, "Tüm üye ülkeler, müttefikleri İngiltere'ye tam desteklerini bildirdiler. Tüm liderler, başka bir açıklaması olamayacağını düşündükleri bu saldırının ardında Rusya'nın sorumluluğunun olduğunu teyit ettiler. Biz bu saldırıyı güvenliğimize karşı ciddi bir tehdit ve Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bu saldırıya karşı AB'den ortak bir tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aksi taktirde AB'nin egemen bir birlik olamayacağını savundu.

Macron, Fransa'nın internet ve bilişim devlerine vergi uygulanmasıyla ilgili AB Komisyonunun teklifini desteklediğini de aktardı.

Gelecek haftalarda Berlin'e gideceğini ve Avro Bölgesi'nin reformu ile ilgili çalışmaları ilerleteceklerini söyleyen Emmanuel Macron, "Birliğin korunması bizim pusulamızdır" ifadeleriyle, İngiltere ile sürdürülen müzakerelere devam edileceğini ve Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'e olan güveninin tam olduğunu kaydetti.

Fransa'da terör saldırıları ve tehdidinin biçim değiştirdiğini söyleyen Macron, "Daha önce dışarıdan yönetilen saldırı tehditleriyle karşı karşıyaydık. Şimdi ise Fransa içinde takip edilen, harekete geçmesi engellenen bireysel bir tehdit söz konusu." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, bu kişilerin çok farklı psikolojik ve patolojik rahatsızlıklar taşıdığı bilgisini de paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, zirvede ayrıca Türkiye konusuna da değinildiğini belirterek, 26 Mart'ta AB kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Varna'da yapacakları toplantıda görüşülecek Kıbrıs ve Suriye gibi konuların da ele alındığını aktardı.

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