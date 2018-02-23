AB Liderler Zirvesi sona erdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği hava saldırılarında sivillerin yaşamını yitirmesine ilişkin, "Esed rejimi masum çocuk, erkek ve kadınları öldürüyor. Rusya ve İran bunların yaşanmasına müsaade ediyor." dedi.

Brüksel'deki gayriresmi zirvenin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Tusk basına açıklamalarda bulundu.

Suriye konusunda Tusk, "Esed rejimi masum çocuk, erkek ve kadınları öldürüyor. Rusya ve İran bunların yaşanmasına müsaade ediyor. AB derhal ateşkes yapılması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyor." dedi.

Tusk, toplantıda AB'nin 2020 sonrası bütçesini belirlemeye yönelik de "Çok yıllı mali çerçeve konusunu ele aldık. Önceliklere göre bütçe çalışmalarını hızlandırmaya karar verdik. Bu yıl bir anlaşma sağlanmasının zor olduğu görülüyor." diye konuştu.

Bütçede yasa dışı göç, savunma, güvenlik ve Erasmus+ programına daha fazla kaynak aktarmayı planladıklarını dile getiren Tusk, ortak tarım politikası, Ar-Ge, yatırımlar ve altyapı projelerinin de öncelikli olacağını söyledi.