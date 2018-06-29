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AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:36 | Son Güncelleme

AB'nin 28 lideri, İtalya'nın vetosunun kalkmasının ardından, göç, güvenlik, Rusya ve ticaret alanlarında alınan kararların bulunduğu sonuç bildirgesini yayımladı - Sığınmacılar için "bölgesel tahliye merkezleri"ne yeşil ışık yakılan bildirgede, Türkiye için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verildi - Bildirgede, ABD'ye ticari misilleme yönünde alınan tedbirlere tam destek verildi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) liderleri, göç, Rusya, güvenlik ve ticaret gibi konular hakkında kararların bulunduğu AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesini yayımladı.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam İtalya'nın engeli nedeniyle sonuçlarda anlaşma sağlayamayan liderlerin yoğun müzakerelerin ardından sonuç bildirgesinde anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Bildirgede göç, AB'nin genişleme süreci, güvenlik, Rusya ve ticaret gibi konularda kararlara yer verildi.

- Sığınmacılar için "bölgesel tahliye merkezleri"ne yeşil ışık

Bildirgede, zirvenin ana gündem maddesini oluşturan sığınmacılar hakkında alınan önlemler sayesinde AB'ye yasa dışı göçün yüzde 95 azaltıldığına dikkat çekilerek, Doğu ve Batı Akdeniz rotalarındaki sığınmacı akınında artış olduğuna işaret edildi.

Sığınmacıların AB'ye girdiği İtalya gibi "cephe" ülkelerle dayanışma gösterilmeye devam edileceği aktarılan bildirgede, denizde kurtarılan sığınmacıların üye ülke topraklarının dışında "bölgesel tahliye merkezleri"nde toplanması fikrinin üçüncü ülkelerle yakın iş birliğiyle araştırılması kararı alındı.

Bildirgede, AB topraklarında kurtarılan sığınmacılar için tüm üye ülkelerin sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verilen bildirgede, AB Afrika Fonu'na da 500 milyon avro transfer etme kararı alındığı duyuruldu.

Bildirgede tüm üye ülkelerin dış sınırları güçlü şekilde koruması, yasa dışı sığınmacıların iadesi konusunda ise çalışmaları artırması gerektiği kaydedildi.

- Merkel'e zeytin dalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i iç siyasette zorlayan "ikincil sığınmacı hareketlerine", yani bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan ve başka bir AB ülkesinde iltica talebinde bulunan sığınmacılara ilişkin ise bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Üye ülkeler arasındaki ikincil sığınmacı hareketleri Ortak Avrupa İltica Sistemi'ni ve Schengen müktesebatını tehlikeye atıyor. Bu hareketleri engellemek için üye ülkeler ulusal mevzuatlarında gerekli tüm önlemleri almalı ve iş birliği yürütmeli."

Bildirgede, birçok üye ülkenin güncellenmesini istediği Dublin Sözleşmesi hakkında ise sonuca varılamazken, çalışmaların devam edeceği kaydedildi. Sözleşme, sığınmacıların iltica başvuru süreçlerininAB'ye giriş yaptıkları ülkede başlatılmasını öngörüyor.

- Savunmada daha fazla sorumluluk

Bildirgede, AB'nin kendi güvenliğini sağlamak ve savunma alanında güvenilir bir ortak olması için daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede NATO-AB iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulunulan bildirgede, aynı zamanda Yapılandırılmış Daimi İş Birliği'nin (PESCO) hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiği kaydedildi.

- ABD'ye ticari misillemeye destek

Bildirgede, ticari gerilimler karşısında AB'nin kurallara dayalı çok taraflı sistemi derinleştirmeye ve korumaya önem verdiği belirtildi.

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) işleyişinin geliştirilmesi çağrısı yapılan bildirgede, özellikle müzakerelerdeki boşlukların doldurulması talep edildi.

Bildirgede, ticari desteklemeler, kalkınma, etkin ve şeffaf yaptırımlar gibi konuların DTÖ yapısında güncellenmesi gerektiğinin altı çizildi.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararının milli güvenlik gerekçesiyle haklı gösterilemeyeceğine değinilen bildirgede, AB'nin piyasaları korumak için misilleme tedbirlerini ve DTÖ'deki yasal süreci tamamen desteklediği kaydedildi.

- Dış ilişkiler

Bildirgede, AB'nin Yunanistan ve Makedonya arasında isim sorununa çözüm bulan anlaşmayı desteklediği de belirtilirken, Genel İşler Konseyi'nin genişlemeye ilişkin sonuç bildirgesinin onaylandığı bildirildi.

Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde Rusya'ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulunan bildirgede, Rusya'nın gerçeği ortaya çıkarmak için iş birliği yapması gerektiği vurgulandı.

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AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi

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