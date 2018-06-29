AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı

Bildirgede göç, AB'nin genişleme süreci, güvenlik, Rusya ve ticaret gibi konularda kararlara yer verildi.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) liderleri, göç, Rusya, güvenlik ve ticaret gibi konular hakkında kararların bulunduğu AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesini yayımladı.

Bildirgede, AB topraklarında kurtarılan sığınmacılar için tüm üye ülkelerin sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verilen bildirgede, AB Afrika Fonu'na da 500 milyon avro transfer etme kararı alındığı duyuruldu.

Bildirgede tüm üye ülkelerin dış sınırları güçlü şekilde koruması, yasa dışı sığınmacıların iadesi konusunda ise çalışmaları artırması gerektiği kaydedildi.

- Merkel'e zeytin dalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i iç siyasette zorlayan "ikincil sığınmacı hareketlerine", yani bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan ve başka bir AB ülkesinde iltica talebinde bulunan sığınmacılara ilişkin ise bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Üye ülkeler arasındaki ikincil sığınmacı hareketleri Ortak Avrupa İltica Sistemi'ni ve Schengen müktesebatını tehlikeye atıyor. Bu hareketleri engellemek için üye ülkeler ulusal mevzuatlarında gerekli tüm önlemleri almalı ve iş birliği yürütmeli."

Bildirgede, birçok üye ülkenin güncellenmesini istediği Dublin Sözleşmesi hakkında ise sonuca varılamazken, çalışmaların devam edeceği kaydedildi. Sözleşme, sığınmacıların iltica başvuru süreçlerininAB'ye giriş yaptıkları ülkede başlatılmasını öngörüyor.