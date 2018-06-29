AB Liderler Zirvesi'nde sığınmacılarla ilgili mutabakat

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) Lider Zirvesi’nde sığınmacılar konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Maas, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Brüksel'deki zirvede liderlerin sığınmacılar sorununun çözümünde sorumlu davrandıklarını söyledi.

"Varılan mutabakat Avrupa'nın çözümü olduğu için memnuniyetle karşılıyorum." diyen Maas, birçok kişinin daha önce zirvede anlaşmaya varılmasını mümkün görmediğini kaydetti.

Avrupa çözümünün, "uzlaşma" demek olduğunu belirten Maas, sığınmacılardan ciddi şekilde etkilenen İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin çıkarlarına dikkat edilmesinin de başarıldığını dile getirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, anlaşmaya varılan maddelerin uygulanmasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Anlaşmaya yapıcı yaklaşmalıyız"

Almanya'daki koalisyonun diğer tarafları Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında iltica ve sığınmacı konusunda yaşanan görüş ayrılığına işaret Maas, Brüksel'de varılan anlaşmaya Almanya'da herkesin yapıcı yaklaşmasını istedi.