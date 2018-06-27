AB liderleri Brüksel'de bir araya gelecek

AB-NATO iş birliğininin ele alınacağı ilk oturuma NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak. Liderler AB ve NATO arasında temel iş birliği alanı olan askeri hareketlilik konusunu ele alacak.

AB Liderler Zirvesi'nde farklı konuların ele alınacağı dört oturum yapılacak. Zirvenin birinci gün düzenlenecek ilk oturumda, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dış ilişkiler, güvenlik, savunma, sığınmacı sorunu ve sosyal konuları ele alacak. Brexit müzakerelerine ilişkin son gelişmelerin tartışılacağı ikinci günde, Avro Zirvesi de düzenlenecek.

AB Konseyinde yapılacak zirve programına göre, ana gündem maddeleri arasında sığınmacı sorunu, savunma ve güvenlik iş birliği, ABD’yle yaşanan ticari gerginlikler, Brexit, dış ilişkiler, ekonomik ve parasal birlik konuları olacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın başlayacak ve 29 Haziran'da sona erecek zirve, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) 28 lideri, sığınmacılar, ABD’yle ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliği, Rusya, Brexit, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek için yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

- Birlik "en kötü senaryoya" hazırlanacak

Ticaretin ana gündem maddesi olacağı ikinci oturumda ise AB liderleri, ABD yönetiminin çelik ve alüminyuma koyduğu ek vergilere ilişkin yapılan misillemere destek verdiğini gösterecek. Liderler aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü'ne dayalı kurallara bağlı uluslararası ticaret sistemine desteğini yineleyecek.

Bu noktada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un üye ülke liderlerini Kanada'da gerçekleşen G7 toplantısı hakkında bilgilendirmesi de öngörülüyor. Tusk, zirve öncesinde liderlere gönderdiği mektupta, "G7 sonrası oluşan jeopolitik ortamı unutmamamız gerekiyor. Batı'da birliği tesis etmek üzere yoğun çabalarımıza rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle transatlantik ilişkiler çok ciddi baskı altında. Birliğimizi en kötü senaryoya karşı hazırlamalıyız." ifadeleri dikkati çekiyor.

Dış ilişkiler konusunu da ele alacak liderler, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde Rusya’ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulunacak. Rusya'ya Kırım'ı yasadışı ilhakı nedeniyle uygulanan yaptırımların ise süresinin uzatılması bekleniyor.