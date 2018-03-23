AB liderlerinden Rusya'ya suçlama

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderlerinin, Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu görüşünde birleştiği bildirildi.

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde devam eden akşam yemeği sırasında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Tusk, "AB liderleri Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunmadığı konusunda İngiltere hükümetiyle hemfikir." ifadesini kullandı.

Benzer ifadelerin akşam yemeğinin ardından yayımlanacak zirve bildirgesinde de yer alması bekleniyor.

Zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i bilgilendirmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın olaydan Rus devletinin sorumlu olduğu dışında makul bir açıklama bulunmadığı konusunda görüş birliğine vardığı açıklanmıştı.