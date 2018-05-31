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AB mahkemesinden cinsiyetçi AP üyesi hakkında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosunun Polonyalı üyesi Janusz Korwin-Mikke'ye verdiği cezanın iptal edilmesini istedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosunun (AP) geçen yıl kadınlar hakkındaki tartışmalı açıklamaları nedeniyle ceza verdiği Polonyalı üye Janusz Korwin-Mikke hakkındaki cezanın kaldırılmasını istedi.

Avrupa Adalet Divanı, Korwin-Mikke'nin geçen sene kadınlara yönelik, "Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük, daha az zeki ve daha az kazanmalı" ifadesinin şaşırtıcı olduğunu ancak parlamentonun oturumunun seyrine zarar vermediğini ve bu nedenle AP tarafından verilen cezanın iptal edilmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, AP üyesinin görevini icra ettiğini belirterek, kendisine yönelik cezanın hukuki olmadığı kararına vardı.

Cinsiyetçi açıklamalar nedeniyle geçen yıl Korwin-Mikke hakkında soruşturma başlatan AP Genel Kurulu, Korwin-Mikke'nin AP üyeliği sıfatını kullanmasına bir yıl yasak getirmiş, 10 gün boyunca parlamentodaki tüm faaliyetlerden el çektirilmesine ve bir ay süreyle maaşı dışında AP'den aldığı gelirlerine el koyulmasına karar vermişti.

- AP Başkanı'ndan sert tepki

Korwin-Mikke hakkında soruşturmayı başlatan AP Başkanı Antonio Tajani, mahkeme kararına sert tepki verdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Tajani, "Her zaman mahkeme kararlarına saygı duyarım. Ancak AP üyesi Korwin-Mikke hakkında verilen karara anlam veremiyorum. Toplumumuzun birlikte yaşamasını sağlayan temel değerler tartışmaya açık değildir." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı ve bağımsız AP üyesi Korwin-Mikke, daha önce Afrikalılar için de birçok kez "zenci" ifadesini kullanarak tepki çekmişti.

Korwin-Mikke'ye verilen ceza, AP tarihinde ilk olma özelliği taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB AP Başkanı Tajani Avrupa Adalet Divanı

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