AB Mısır'daki tutuklamalardan endişeli

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Mısır'da insan hakları savunucuları ve aktivistlerin tutuklanma sayısındaki artıştan endişe duyulduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, istikrar ve güvenliğin insan haklarına saygı ile sağlanabileceğine dikkat çekilerek, Mısır yönetimine ifade özgürlüğüne ve eleştirilere saygı göstermesi gerektiği hatırlatıldı.

Mısırlı yetkililerin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Son haftalarda Mısır'da insan hakları savunucuları ve aktivistlerin tutuklanma sayısındaki artış endişe verici." ifadeleri kullanıldı.

Mısır'da son dönemde Heysem Muhammedeyn, Şadi el-Gazali, Vail Abbas gibi öne çıkan aktivistler, gözaltına alınıyor.

