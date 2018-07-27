AB Morolara yönelik özerklik yasasından memnun

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Filipinler'deki Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasanın ülkedeki barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bangsamoro Organik Yasası'nın mecliste kabul edilmesinin ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından imzalanması, yıllardır çatışma içinde olan Filipin halkına barış ve istikrar sağlamak için bir imkan sunacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yasanın 21 yıl süren müzakerelerin ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile hükümet arasındaki ateşkesin ardından kabul edildiği vurgulanarak, bunun iki tarafın da barış sağlama yönündeki kararlılığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Ayrıca, yasa için yürütülen müzakereler ve onaylanması için çaba sarf eden kişilerin Mindanao halkına istikrar ve refah tahsis etmek için önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

AB'nin Mindanao Barış Süreci'nin güçlü destekçisi olduğu anımsatılan açıklamada, yasanın uygulanması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğuna işaret edildi.