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AB Morolara yönelik özerklik yasasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği: - "Bangsamoro Organik Yasası'nın mecliste kabul edilmesinin ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından imzalanması, yıllardır çatışma içinde olan Filipin halkına barış ve istikrar sağlamak için bir imkan sunacak"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Filipinler'deki Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasanın ülkedeki barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bangsamoro Organik Yasası'nın mecliste kabul edilmesinin ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından imzalanması, yıllardır çatışma içinde olan Filipin halkına barış ve istikrar sağlamak için bir imkan sunacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yasanın 21 yıl süren müzakerelerin ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile hükümet arasındaki ateşkesin ardından kabul edildiği vurgulanarak, bunun iki tarafın da barış sağlama yönündeki kararlılığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Ayrıca, yasa için yürütülen müzakereler ve onaylanması için çaba sarf eden kişilerin Mindanao halkına istikrar ve refah tahsis etmek için önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

AB'nin Mindanao Barış Süreci'nin güçlü destekçisi olduğu anımsatılan açıklamada, yasanın uygulanması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğuna işaret edildi.

- Bangsamoro Organik Yasası

Filipinler'in Mindanao, Palawan ve Sulu takımadalarıyla diğer güney adalarında yaşayan Müslüman topluluklar Morolar ismiyle anılıyor.

Bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarını artırmayı öngören yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak Şer'i hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca, eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Lanao del Norte eyaletindeki 6 belediye ve Kotabato eyaletindeki 39 kasaba yapılabilecek bir referandum ile tasarıda kabul edilen bölgelere dahil olabilecek.

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