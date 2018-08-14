AB, Polonya'ya baskıyı artırıyor

Polonya'ya gerekçeli görüşe yanıt vermesi için 1 ay mühlet tanıyan AB Komisyonu, "Eğer Polonyalı yetkililer gerekli önlemleri almazsa, konuyu Avrupa Adalet Divanına iletme kararı alabiliriz." uyarısında bulundu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın Komisyonun 2 Temmuz'da gönderdiği resmi mektuba verdiği cevabın Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığına ilişkin endişeleri gidermediği, bu nedenle ihlal davası çerçevesinde Varşova hükümetine gerekçeli görüş iletildiği bildirildi.

AB yasalarına göre, birliğe üye bir devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ihlal davası açılıyor ve uyuşmazlığın giderilmesi hedefleniyor.

İhlal davası yalnızca devletlere karşı açılabiliyor. İhlal davası açma yetkisi AB Komisyonu, AB üyesi bir devlet, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Merkez Bankasında bulunuyor. Uygulamada ihlal davaları daha çok birlik anlaşmaların koruyucusu ve savunucusu olarak bilinen Komisyon tarafından açılıyor.

İhlal davası, idari ve yargısal olmak üzere iki aşamada görülüyor. İzlenecek süreç, davayı kimin açtığına göre değişiklik gösteriyor.

- AB 7. maddeyi devreye sokmuştu

Brüksel, geçen yıl yaptığı yargı reformuyla "hukukun egemenliğini ortadan kaldırdığı ve birlik değerlerine ters düştüğü gerekçesiyle" Polonya'ya karşı AB Anlaşması’nın 7. maddesini devreye sokmuştu.

Yedinci maddenin işletilmesi durumunda üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.

Bu maddenin uygulanabilmesi için Polonya hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor.

AB, Polonya bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma girişiminde bulunsa bile Polonya'nın yakın müttefiki Macaristan'ın bunu engelleme ihtimali bulunuyor.

