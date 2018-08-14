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AB, Polonya'ya baskıyı artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, "Polonya Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığını koruma" gerekçesiyle açtığı ihlal davası çerçevesinde Varşova hükümetine gerekçeli görüş ileterek, düzenleme yapılmazsa konuyu Avrupa Adalet Divanına taşıyabileceğini belirtti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu "Polonya Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığını koruma" gerekçesiyle açtığı ihlal davası kapsamında Varşova hükümetine gerekçeli görüş ileterek, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda konuyu Avrupa Adalet Divanına taşıyabileceğini duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın Komisyonun 2 Temmuz'da gönderdiği resmi mektuba verdiği cevabın Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığına ilişkin endişeleri gidermediği, bu nedenle ihlal davası çerçevesinde Varşova hükümetine gerekçeli görüş iletildiği bildirildi.

Polonya'ya gerekçeli görüşe yanıt vermesi için 1 ay mühlet tanıyan AB Komisyonu, "Eğer Polonyalı yetkililer gerekli önlemleri almazsa, konuyu Avrupa Adalet Divanına iletme kararı alabiliriz." uyarısında bulundu.

- İhlal davası

AB Komisyonu 2 Temmuz'da Polonya'ya, Anayasa Mahkemesini düzenleyen yasalara ilişkin resmi uyarı mektubu göndererek ihlal davası açtığını bildirmişti.

İhlal davasının "hukukun üstünlüğüne ilişkin görüşmelerde yeterli ilerleme kaydedilememesi" ve "Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşının 70'ten 65'e çekilmesi" nedeniyle açıldığı kaydedilmişti.

AB yasalarına göre, birliğe üye bir devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ihlal davası açılıyor ve uyuşmazlığın giderilmesi hedefleniyor.

İhlal davası yalnızca devletlere karşı açılabiliyor. İhlal davası açma yetkisi AB Komisyonu, AB üyesi bir devlet, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Merkez Bankasında bulunuyor. Uygulamada ihlal davaları daha çok birlik anlaşmaların koruyucusu ve savunucusu olarak bilinen Komisyon tarafından açılıyor.

İhlal davası, idari ve yargısal olmak üzere iki aşamada görülüyor. İzlenecek süreç, davayı kimin açtığına göre değişiklik gösteriyor.

- AB 7. maddeyi devreye sokmuştu

Brüksel, geçen yıl yaptığı yargı reformuyla "hukukun egemenliğini ortadan kaldırdığı ve birlik değerlerine ters düştüğü gerekçesiyle" Polonya'ya karşı AB Anlaşması’nın 7. maddesini devreye sokmuştu.

Yedinci maddenin işletilmesi durumunda üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.

Bu maddenin uygulanabilmesi için Polonya hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor.

AB, Polonya bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma girişiminde bulunsa bile Polonya'nın yakın müttefiki Macaristan'ın bunu engelleme ihtimali bulunuyor.

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AB ihlal davası Polonya Polonya Anayasa Mahkemesi

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