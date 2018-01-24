AB Romanya'daki yargı reformundan endişeli

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliğinden (AB), Romanya'da yargı alanında gerçekleştiren reformların endişeyle takip edildiği, yargı bağımsızlığının Romanya'nın birlik içinde güçlü bir ülke olması için vazgeçilmez unsur olduğu bildirildi.

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada, Romanya hükümeti ve meclisinin yargı süreçlerinde şeffaflığı sağlaması gerektiği belirtildi.

Romanya'nın AB üyeliği sonrasında inşa edilen ve ülkedeki yargı reformu, organize suç ve yolsuzluk gibi konuları denetleyen İşbirliği ve Onaylama Mekanizmasının, süreci yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, Romanya'daki reformaların yargı bağımsızlığına zarar vermemesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Romanya Meclisine yargı alanındaki reformları gözden geçirmesi çağrısında bulunulurken, AB Komisyonunun gelişmeleri yakından takip edeceği bildirildi.

Romanya'da aralarında hakim ve savcıların hükümet tarafından atanmasını sağlayacak değişikliklerin de olduğu yargı paketi, aralık ayında mecliste kabul edilmişti.

Değişikliklerin gelecek günlerde Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'in onayına sunulması bekleniyor. İohannis'in tasarıyı bir kez meclise gönderme yetkisi bulunuyor.

(AA)