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AB, Rusya'daki temsilcisini Brüksel'e çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

AB Konseyi: - "AB Konseyi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisini istişareler için Brüksel'e çağırmasını talep ediyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisi Markus Ederer'in istişareler için Brüksel'e çağrılmasını talep etti.

AB Liderler Zirvesi kapsamında yayımlanan sonuç bildirgesinde AB liderleri, Rusya vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında büyük ihtimalle Rusya bulunduğu konusunda mutabık kaldı.

Liderler, zirvenin ikinci gününde AB'nin Rusya'daki temsilcisini Brüksel'e çağırma kararı aldı.

AB Konseyinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AB Konseyi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisini istişareler için Brüksel'e çağırmasını talep ediyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Ederer'in konuya ilişkin bilgilendirildiği, hafta sonu Salisbury saldırısı hakkında istişare yürütmek için Brüksel'e gelmesinin beklendiği kaydedildi.

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AB Konseyi AB Liderler Zirvesi Mogherini Rusya Federasyonu

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