AB Savunma Bakanları Toplantısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB üyesi ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği'ne (PESCO) dair, "2017'de bir bebek dünyaya getirdik. Bu bebeğe bakmak için kolektif sorumluluğumuz bulunuyor." dedi.
Mogherini, Brüksel'deki AB Savunma Bakanları Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, birlik üyesi ülkeler arasında asker ve teçhizatın naklinin kolaylaştırılması konusunda önümüzdeki haftalarda bir eylem planı açıklayacağını, bunun sadece AB için değil NATO üyeleri ve müttefikleri için de önemli bir adım olacağını bildirdi.
Geçen yıl PESCO'nun oluşmasını "bir bebeğin doğmasına" benzeten Mogherini, "Bu bebeğe bakmak için kolektif sorumluluğumuz bulunuyor." dedi.
Öte yandan Mogherini, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin gelecek ay sonunda liderler zirvesi yapma konusunda mutabakata varmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'yı 19 Mart'ta Brüksel'deki AB Dışişleri Konseyinde ağırlayacağını ifade etti.
- PESCO
AB'nin 25 üyesi, geçen yıl, katılan ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören PESCO'nun kurulması için ortak bildiriye imza atmış, daha sonra da anlaşma AB Konseyi tarafından onaylanmıştı.
PESCO'ya Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Kıbrıs Rum kesimi, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İrlanda ve Portekiz dahil olmuştu.
PESCO'ya bu aşamada katılmayan AB üyeleri ise İngiltere, Malta ve Danimarka.
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