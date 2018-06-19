AB, sığınmacıları topraklarının dışında toplamaya hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek zirvede sığınmacıların AB dışında merkezlerde toplanmasına destek vereceği ortaya çıktı.
Brüksel'de 28-29 Haziran'da AB üyelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek Liderler Zirvesi'nin taslak sonuç bildirgesi basına sızdı.
Taslak sonuç bildirgesinde, "AB Konseyi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü'yle iş birliği içinde denize açılmış ve kurtarılmış sığınmacıların bölgesel tahliye merkezlerinde toplanmasını destekliyor." ifadesi yer aldı.
Bu merkezlerde ekonomik göçmen ve uluslararası korumaya muhtaç sığınmacılar arasında ayrımın daha hızlı bir şekilde yapılacağı belirtilen bildirgede, bu uygulamanın sığınmacıların tehlikeli yolculuklara çıkmamaları için önemli bir caydırıcı etken olacağı savunuldu.
- Avustralya göç modeli
AB'deki sığınmacı krizini çözmek için söz konusu "toplama merkezlerinin" kurulması fikri ilk olarak 2016'da sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından ortaya atılmıştı. Yakın dönemde bu fikre Avusturya ve Danimarka açık destek vermişti.
Diğer yandan, Avustralya 2013'ten beri kara sularına ya da ülkeye ulaşan yasa dışı sığınmacıları Nauru ve Papua Yeni Gine'de bulunan sığınmacı toplama merkezlerine gönderiyor.
Taslak sonuç bildirgesi, AB liderlerinin de Avustralya'nın tartışmalı "göç modeli"ni benimseme yolunda ilerlediğini ortaya koyuyor.
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