AB, sınırına yakın sığınmacı merkezi istemiyor

Ülkedeki AB makamlarının, Velika Kladusa'daki boş binanın sığınmacıların yaşayabileceği şekilde hazırlanmasının AB üyesi Hırvatistan'ın sınırına yakın olduğu için AB tarafından finanse edilmeyeceğini kendilerine bildirdiğini belirten Mektic, Usivak Kışlası konusunda ise sorun olmadığını söyledi.

Hükümetin geçen hafta aldığı karar doğrultusunda, ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacıların Hadzici'deki Usivak Kışlası ve Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi noktasında kararlı olduklarını söyleyen Mektic, Velika Kladusa'daki merkezin AB tarafından sorunlu bulunduğunu aktardı.

Mektic, hükümet olarak Velika Kladusa konusundaki kararı uygulayacaklarını ifade ederek, "AB'nin sınırlarına yakın olduğu gerekçesine katılmıyorum. Zira Sırbistan'ın Şid şehrinde, AB üyesi Hırvatistan sınırına sadece birkaç yüz metre uzaklıkta, binlerce sığınmacının kaldığı bir merkez olduğunu biliyoruz." dedi.

Bosna Hersek'in iç kesimlerinde sığınmacı kampları kurulmasına asla izin vermeyeceklerinin de altını çizen Mektic, "Bosna Hersek, karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizinde mağdur durumundadır. Sığınmacıların AB'ye gitmek istemelerinin çilesini biz çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mektic, kışlaya ve söz konusu boş binaya yerleştirilecek sığınmacılara yiyecek, giyecek ve temizlik imkanları sağlanacaklarını belirtti.

- Bosna Hersek'teki sığınmacı sorunu

Bosna Hersek'e 2018'in başından itibaren 7 bin 128 sığınmacının girdiğini belirtilirken, bunların 6 bin 354'ünün sığınma talebinde bulunma niyetinde olduğu, ancak şu ana kadar sadece 662'sinin resmen sığınma talebinde bulunduğunu kaydedildi.