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AB Suriye rejimine yönelik yaptırımları uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

AB Suriye rejimine yönelik yaptırımları uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Suriye rejimine yönelik kısıtlayıcı önlemlerin 1 Haziran 2019'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Rejimin sivil halka yönelik baskıları nedeniyle AB'nin kısıtlayıcı önlemleri devam ettirme kararı aldığına dikkat çekilen açıklamada, yaptırım listesindeki kurum ve kişilerin güncellendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaptırım listesindeki rejim yanlısı 67 kurum ve 259 kişiye seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı, bu kişilerden 4'ünün Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunduğu bildirildi.

Esed rejimine karşı AB'nin uyguladığı yaptırımlar arasında petrol ambargosu, bazı yatırımlara yönelik kısıtlamalar, Suriye Merkez Bankasının AB'de bulunan varlıklarının dondurulması ve rejimin baskıyı artırmasına yardımcı olabilecek teçhizat ve ekipmanlara ithalat yasağı gibi maddeler de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Suriye yaptırım

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