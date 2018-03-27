HABER

AB, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

AB, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarını kınadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), pazar gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin gerçekleştirdiği füze saldırısının Riyad Havalimanı da dahil olmak üzere birçok yeri hedef aldığı hatırlatılarak çatışma boyunca bu saldırının emsalinin olmadığına dikkat çekildi.

Saldırının Yemen sorununun çözümü için uluslararası barış çağrılarına aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, askeri gerginliğin artmasının Yemen halkının çektiği acıları ve bölgesel istikrarsızlığı büyüteceği kaydedildi.

Açıklamada AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e tam destek vermeye devam edeceği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, pazar gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.

Ülkede yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları!Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler AB Balistik Füze kınama Martin Griffiths Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.