"AB-Türkiye anlaşmasının Akdeniz'deki etkisi çok büyük"

CENEVRE (AA) - FATİH EREL - Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün sözcüsü Joel Millman, sığınmacı krizine çözüm bulmak amacıyla 2016'da Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında varılan mutabakatla, Ege Denizi'ni geçerek Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısında ciddi düşüş yaşandığını söyledi.
Millman, BM Cenevre Ofisi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB-Türkiye anlaşmasının Akdeniz'deki etkisinin çok büyük olduğunu belirtti.
AB ile Türkiye arasında Mart 2016'da yapılan anlaşmanın Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısında yaşanan düşüşte büyük bir etkisi olduğuna inandıklarını dile getiren Millman, "2015 yılında yaklaşık 800 binden fazla sığınmacı Ege Denizi'ni geçerek Türkiye'den Yunanistan'a ulaşmışken, AB-Türkiye anlaşması sonrasında geçen yıl Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı 30 binin altına düştü. Bu yıl şimdiye kadar ise 7 bin seviyelerinde." dedi.
BM'ye göre, 2015 yılında Türkiye'den Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısının Avrupa'ya ulaşan bütün sığınmacılar içinde payı yüzde 80 iken bu yılki payı yüzde 36 seviyelerine düştü.
AB-Türkiye anlaşması sonrasında Ege Denizi'nde bir yıl içinde hayatını kaybeden sığınmacıyı sayısının da düştüğünü belirten Millman, 2015'te 805, 2016'da 434, 2017'de 61 ve bu yıl şimdiye kadar 19 sığınmacının hayatını kaybettiğini söyledi.
- İspanya yükselişte
Millman, "Avrupa'nın farklı noktalarına ulaşan sığınmacı sayıları İspanya dışında düşüşte. İspanya'ya geçen yıl 17 Nisan'a kadar 2 bin 426 sığınmacı ulaşmışken bu yıl şimdiye kadar 3 bin 499 sığınmacı ulaştı." bilgisini paylaştı.
- Akdeniz'de ölüm oranında artış
Millman, Akdeniz'de sığınmacı ölüm oranında artış olduğu uyarısını da yaptı.
BM'ye göre, Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısında geçen yıla kıyaslandığında bu yıl yüzde 50'den fazla düşüş yaşanırken, hayatını kaybeden sığınmacı sayısı ise yüzde 40 düştü.
Millman, "Bu yıl şimdiye kadar 17 bin sığınmacı Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştı. Geçen yıl bu zamana kadar 37 bin sığınmacı Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya giriş yapmıştı." dedi.
Akdeniz'de geçen yıl bu zamana kadar 918, bu yıl da 559 sığınmacının hayatını kaybettiğini ve böylece sığınmacı ölümlerinde yüzde 40 azalma yaşandığını belirten Millman, şunları kaydetti:
"Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısındaki düşüş ile hayatını kaybeden sığınmacı sayısındaki düşüş kıyaslandığında Akdeniz'de sığınmacı ölüm oranı arttı."
Akdeniz'de sığınmacı ölüm oranının artma nedeni olarak da Millman, "İnsan kaçakçıları daha kötü durumdaki botları kullanmaya ve daha çok insanı botlara almaya başladı. Avrupa'ya ulaşmak için kullanılan yollar aynı ama kaçakçılar daha riskli yöntemlere başvuruyor. Eğer bir lastik bot 70 kişi alıyorsa bota 100 hatta 130 kişi alıyorlar." şeklinde konuştu.
- BM'den yaz uyarısı
Akdeniz'de havaların ısınmasıyla daha fazla sığınmacının Avrupa'ya ulaşma girişiminde bulunacağını ifade eden Millman, "Yaz döneminde, Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışacak sığınmacı sayısında ve ölümlerde artış olacağından endişe ediyoruz." dedi.
Millman, "Akdeniz'deki sığımacı krizinde yaz sezonu her zaman en kötü dönem. Yazın bazı aylarda binden fazla ölüm yaşanmıştı. Bu nedenle yaz döneminden endişeliyiz." diye konuştu.
AB ile Türkiye, sığınmacı krizine köklü çözüm getirmek amacıyla 20 Mart 2016'dan itibaren Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm sığınmacıların geri gönderilmesini kararlaştırmıştı.
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