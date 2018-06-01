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AB-Türkiye arasındaki vize görüşmeleriyle ilgili son dakika gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği ile yürütülen vize görüşmeleriyle ilgili yapılan son dakika açıklamada "AB heyeti çalışmaları olumlu buldu" denildi.

AB-Türkiye arasındaki vize görüşmeleriyle ilgili son dakika gelişme!

Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı. Varılan uzlaşı, Türk vatandaşlarının Schengen alanına vizesiz seyahatlerinin Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın 1 Ekim 2017 itibarıyla tüm hükümleriyle uygulanmasının ardından 2018 yılı içerisinde sağlanmasıydı.

Vize serbestisi, biyometrik pasaportu olan Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngörüyordu.

Ayrıntılar geliyor...

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Avrupa Birliği vize Son dakika Dışişleri Bakanlığı

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