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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Bursa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

Berger: - "Bursa, bizim mülteciler için hazırladığımız programdan faydalanabilecek şehirlerden bir tanesi. Bu program, daha çok sağlık ve toplum odaklı"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Berger, BUSKİ Genel Müdürlüğündeki başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Aktaş'a büyükşehir belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Belediye başkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Berger, "Şehrin ne kadar zorlu ve karmaşık olduğunu anlattınız. Dolayısıyla hiç kolay bir işiniz yok. Bursa'nın çok farklı özellikleri var. Tek bir özellikle ön plana çıkarmak mümkün değil. Kültür, eğitim, tarım var. O yüzden karmaşık ve kompleks bir şehir olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

Berger, "AB olarak verdiğimiz destekle, yıllar içinde her zaman gençlere ve eğitime odaklandık. Bu, eminim sizin de aklınızda olan bir konudur. Burada yürüttüğümüz programlarımız, projelerimiz var. Tabii yerel kuruluşların, yetkililerin de desteğiyle bu program ve projeleri uyguluyoruz. Bu çalışmalarımızda gösterdiğiniz iş birliği için çok teşekkür ederiz. Bugün, bu projelerden bazılarını ziyaret edeceğiz. Sizin öz geçmişinizi okurken fark ettim, siz de eğitime oldukça fazla odaklanıyorsunuz. Böyle büyük bir şehirde, sürekli insanlar gelip bu şehre yerleşiyor. Yeterli düzeyde eğitim sağlanması konusunda çalışmalarınız ve deneyimlerinizle ilgili sizden bilgi almak isterim." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın sanayi şehri olmasından dolayı göç alan bir kent olduğuna dikkati çeken Berger, "Bursa, bizim mülteciler için hazırladığımız programdan faydalanabilecek şehirlerden bir tanesi. Bu program, daha çok sağlık ve toplum odaklı." dedi.

Aktaş da Berger'e kente ilişkin bilgi verdi. Bursa'nın bir sanayi şehri olduğunu anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Kentte 17-18 organize sanayi bölgesi var. Bunlar, yıllar önce şehrin kıyısındayken şimdi bazıları şehirle iç içe kalmış durumda. Bunların şehir dışına ve yeni bölgelere transferi gerekiyor. Sanayinin güçlü olması, beraberinde ticareti, fuarları ve göçü de beraberinde getiriyor."

Kentin geçen yıl 14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Aktaş, "Otomotiv başta olmak üzere, tekstil, ahşap sanayi. Tarımın ihracat içindeki oranı az. İhracat yaptığımız en büyük pazar, AB ve Ortadoğu." dedi.

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

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