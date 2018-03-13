AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Bursa'da

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Berger, BUSKİ Genel Müdürlüğündeki başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Aktaş'a büyükşehir belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Belediye başkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Berger, "Şehrin ne kadar zorlu ve karmaşık olduğunu anlattınız. Dolayısıyla hiç kolay bir işiniz yok. Bursa'nın çok farklı özellikleri var. Tek bir özellikle ön plana çıkarmak mümkün değil. Kültür, eğitim, tarım var. O yüzden karmaşık ve kompleks bir şehir olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

Berger, "AB olarak verdiğimiz destekle, yıllar içinde her zaman gençlere ve eğitime odaklandık. Bu, eminim sizin de aklınızda olan bir konudur. Burada yürüttüğümüz programlarımız, projelerimiz var. Tabii yerel kuruluşların, yetkililerin de desteğiyle bu program ve projeleri uyguluyoruz. Bu çalışmalarımızda gösterdiğiniz iş birliği için çok teşekkür ederiz. Bugün, bu projelerden bazılarını ziyaret edeceğiz. Sizin öz geçmişinizi okurken fark ettim, siz de eğitime oldukça fazla odaklanıyorsunuz. Böyle büyük bir şehirde, sürekli insanlar gelip bu şehre yerleşiyor. Yeterli düzeyde eğitim sağlanması konusunda çalışmalarınız ve deneyimlerinizle ilgili sizden bilgi almak isterim." ifadelerini kullandı.