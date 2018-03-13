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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Bursa Valisi Küçük'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Bursa Valisi Küçük'e ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Bursa Valisi İzzetin Küçük'ü ziyaret etti.

Heykel tarihi valilik binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Berger, Bursa'da çok güzel bir akşam geçirdiğini, 2. Murat Türbesi'ni gece yarısına yakın bir saatte gezdiğini söyledi.

Küçük'ü, daha önce valilik yaptığı Şanlıurfa'da da ziyaret ettiğini belirten Berger, bu kenti de çok beğendiğini söyledi. Bunun üzerine Küçük, Berger'e Göbeklitepe'yi görüp göremediğini sordu.

Göbekliyepe'ye 2 ay önce gittiğini ifade eden Berger, "Çok soğuk, yağmurlu, rüzgarlıydı. Dolayısıyla çatı çok işe yarayacak diye düşünüyorum. Çatı kısmı tam bitmemişti. Gelecek ay resmi açılışını yapabileceğiz sanırım. Bu yıl Avrupa Birliği'nin kültür mirası yılı. Dolayısıyla oranın açılışını da kültür yılı vesilesiyle yapmış olacağız." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Küçük, Göbeklitepe'de uzun süre kazı başkanlığı yapan ve Almanya'da 4 yıl önce vefat eden arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt'e müteşekkir olduklarını vurguladı.

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