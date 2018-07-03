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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Şahin'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Eşi Sefire Marilena ile Şahin'i makamında ziyaret eden Berger, sığınmacılar hakkında bilgi alarak yaptıkları çalışmalara değindi.

Sığınmacılarla ilgili sosyal entegrasyona dikkati çeken Berger, eğitimin kendileri için birinci basamak olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sosyal entegrasyona ilişkin çalışmalar yapacaklarını anlatan Berger, bu süreçte hukuki çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Çocuk yaşta çalışmanın engellenmesi için sosyal ve ekonomik destek verilmesi gerektiğine işaret eden Berger, "İki büyük projemizden biri Kızılay Kartı projesi. Bunun yanı sıra şartlı eğitim veriliyor. Kız çocukları için 70, erkek çocukları için 65 lira olarak veriliyor." dedi.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sığınmacılar için sosyal projelerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Sığınmacıların Türkçe öğrenmesi gerektiğine değinen Şahin, temel ihtiyaçların bir an önce iyi organize edilip temellendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuk işçiliğiyle ilgili ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu da 18 yaşına kadar verilecek eğitimle sağlanabilir. Bunun için de ciddi projeler gerekiyor. İlgili bakanlığımızla bunu yapabilecek altyapımız var. Biz de 16 yıldır bunu kendi vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Eğitirsen, okula gönderirsen seni desteklerim dediğimiz şartlı destekler bizde çok işe yaradı. Mülteci çocuklar için güçlü bir şekilde yapmak gerekiyor."

Ziyaretin ardından Şahin, Berger ve eşine kente özgü kutnu kumaş ve bakır fincan takımı hediye etti.

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AB Türkiye delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger Gazinatep Büyükşehir Belediyesi ziyaret

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