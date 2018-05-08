AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Vali Özdemir'e ziyaret

EDİRNE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Edirne Valisi Günay Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'i, Edirne Valisi Özdemir, makamında kabul etti.

Ziyarette, son günlerde artış gösteren düzensiz göç konusu ele alınarak, önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

