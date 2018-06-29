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AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 07:19 | Son Güncelleme

AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi.


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