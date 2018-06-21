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"AB, Türkiye'ye verilecek ikinci 3 milyar avro konusunda anlaşmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:18 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos: - "AB, en kısa sürede Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için verilecek ikinci 3 milyar avro konusunda anlaşmalı" - "İki yıl önce kabul edilen Türkiye-AB sığınmacı mutabakatı, Doğu Akdeniz'den mülteci akışını yüzde 97 azalttı" - "Türkiye ile mutabakatımız sayesinde Avrupa'ya geçmek isterken hayatını kaybeden göçmen sayısında da ciddi düşüş oldu"

BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı mutabakatının olumlu sonuçlar verdiğini belirterek birliğin Türkiye'ye vadettiği ikinci 3 milyar avroyu bir an önce aktarması gerektiğini söyledi.

Avramopoulos, AB Komisyonunda düzenlediği basın toplantısında, "İki yıl önce kabul edilen Türkiye-AB sığınmacı mutabakatı, Doğu Akdeniz'den mülteci akışını yüzde 97 azalttı. Türkiye ile mutabakatımız sayesinde Avrupa'ya geçmek isterken hayatını kaybeden göçmen sayısında da ciddi düşüş oldu." dedi.

Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı mutabakatında tarafların üzerine düşeni yapmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Avramopoulos, "AB, en kısa sürede Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için verilecek ikinci 3 milyar avro konusunda anlaşmalı." diye konuştu.

Avramopoulos, Türkiye ve Libya ile varılan mutabakatların ardından Orta Akdeniz'den sığınmacı akışının yüzde 77 azaldığına işaret etti.

Halen bin 300 sınır muhafaza görevlisinin aktif olarak AB sınırlarını yasa dışı göçe karşı koruduğuna dikkati çeken Avramopoulos, "AB üyesi ülkelerin yasa dışı göçe karşı alacağı tek taraflı önlemler çözüm değildir. Bunlar sadece işlememekle kalmayacak aynı zamanda AB'nin geçen 60 yılda inşa ettiği her şeye zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AB sığınmacı Türkiye

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