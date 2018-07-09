BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'daki Ukraynalı siyasi tutuklulara ilişkin, "Hepimiz Rus yönetimine, ülkenin imajının sadece Dünya Kupası organize etmekten oluşmadığını hatırlatmalıyız." dedi.
Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, AB-Ukrayna Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tusk, Rusya'daki Ukraynalı siyasi tutuklulara ilişkin bir soruya, "Hepimiz Rus yönetimine, ülkenin imajının sadece Dünya Kupası organize etmekten oluşmadığını hatırlatmalıyız. Ben de büyük bir futbol hayranıyım ve (Dünya Kupası'nda) yapılan işleri takdir ediyorum. Ancak hiç kimse gerçek sorunun ne olduğunu unutmamalı. Rusya ile tüm siyasi tutukluları bırakması üzerine bir ilişki kurmalıyız." yanıtını verdi.
Poroşenko ise Rusya'da tutuklu bulunan Ukrayna vatandaşlarını geri getirmek ve işgal altındaki Dombas ve Kırım'ı Ukrayna egemenliğine dahil etmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.
- Rusya'nın Kuzey Akım 2 Projesi
Poroşenko Kuzey Akım 2 projesine yönelik soru üzerine, "Bu ekonomik değil, Ukrayna'yı zayıflatmayı hedefleyen jeostratejik bir projedir. Ayrıca AB'nin Rusya'ya bağımlılığını artıracaktır. Rusya bu jeostratejik adımdan vazgeçmeli." çağrısında bulundu.
Tusk da Kuzey Akım 2 projesinin AB'nin stratejik menfaat, güvenlik ve kurallarına aykırı olduğunu söyledi.
- Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele
Poroşenko, ülkesinde etkin bir yolsuzlukla mücadele yürütüldüğünü savunarak, ülkede bakanlar dahil herkesin, yolsuzluk yapmaları halinde sorumlu tutulacaklarını belirtti.
Juncker da yolsuzlukla mücadelenin Ukrayna'nın ana hedeflerinden biri olduğunu belirterek, ülkede “yolsuzlukla mücadele yüksek mahkemesi“ kurulmasını öngören yasa tasarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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