BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'daki Ukraynalı siyasi tutuklulara ilişkin, "Hepimiz Rus yönetimine, ülkenin imajının sadece Dünya Kupası organize etmekten oluşmadığını hatırlatmalıyız." dedi.

Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, AB-Ukrayna Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tusk, Rusya'daki Ukraynalı siyasi tutuklulara ilişkin bir soruya, "Hepimiz Rus yönetimine, ülkenin imajının sadece Dünya Kupası organize etmekten oluşmadığını hatırlatmalıyız. Ben de büyük bir futbol hayranıyım ve (Dünya Kupası'nda) yapılan işleri takdir ediyorum. Ancak hiç kimse gerçek sorunun ne olduğunu unutmamalı. Rusya ile tüm siyasi tutukluları bırakması üzerine bir ilişki kurmalıyız." yanıtını verdi.

Poroşenko ise Rusya'da tutuklu bulunan Ukrayna vatandaşlarını geri getirmek ve işgal altındaki Dombas ve Kırım'ı Ukrayna egemenliğine dahil etmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

- Rusya'nın Kuzey Akım 2 Projesi