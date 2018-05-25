AB, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceğini bildirdi.

AB Yüksek Komiseri Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mogherini, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile Brüksel'de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı ve Minsk Anlaşması ele alındı.

Görüşmede Mogherini, Ukrayna'nın AB'nin gündeminde önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

Birliğin 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağa ilişkin soruşturma yürüten Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) tam destek verdiğine dikkati çeken Mogherini, AB'nin Minsk Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını istediği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek vermeyi, Kırım ile Sevastopol'un yasa dışı ilhakını tanımamayı sürdüreceğini vurguladı.

Görüşmede, AB-Ukrayna arasındaki iş birliği konularını ele alan ikili ayrıca 9 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek AB-Ukrayna Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları da değerlendirdi.

