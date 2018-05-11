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AB ülkeleri ile İran Trump'ın kararını görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Brüksel'de yapılacak görüşmeye İran Dışişleri Bakanı Zarif ile İngiltere, Fransa ve Almanyalı mevkidaşları katılacak

BRÜKSEL (AA) - Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Salı günü Brüksel'de İran Dışişleri Bakanı Zarif ve E3 ülkelerinden mevkidaşları ile yapılacak görüşmeye ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Görüşmede, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brüksel Cevad Zarif E3

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