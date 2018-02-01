BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonu, restoranlarda ve halka açık alanlarda temiz musluk suyunun içilmesini ve sokaklara çeşme yapılmasını öngören yeni bir düzenleme açıkladı.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde, üye ülkelerde sokak çeşmelerinin arttırılması, restoranlarda ve halka açık alanlarda musluk suyunun içilmesi teşvik edilecek.

Düzenleme, plastik atık oranının azaltılmasını ve AB üyesi ülke vatandaşlarının sağlığının iyileştirilmesini hedefliyor.

Yeni kurallara göre, üye ülkeler içilebilir sokak çeşmelerini arttıracak, suyun kalitesine ilişkin bilgi verecek ve çeşmelerin konumlarını duyuracak.

Avrupa Komisyonu verilerine göre, söz konusu düzenlemeler ile içme suyundan kaynaklanan sağlık riskleri yüzde 4'ten yüzde 1'in altına inmiş olacak.

Ayrıca, şişelenmiş suyun daha az tüketilmesinin, Avrupa'daki hane halklarının yılda 600 milyon avrodan fazla tasarruf etmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da milyonlarca kişi, içme suyuna erişimde sıkıntı yaşıyor.

Yeni düzenlemenin, AB kurumlarının resmi onay süreçlerini tamamlamalarının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

(AA)