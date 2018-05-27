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AB ülkelerinin büyükelçileri Edirne'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

Büyükelçiler başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi olmak üzere tarihi mekanları gezerek yetkililerden bilgi aldı

EDİRNE (AA) - Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri Edirne'de tarihi ve turistlik alanları gezdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile 16 AB üyesi ülkenin büyükelçileriyle misyon şefleri ve aileleri, "AB-Türkiye Kültür Diyaloğu, Sınır Ötesi İşbirliği" programı çerçevesinde kente geldi. Heyet, tarihi mekanları gezip rehberlerden bilgi aldı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nden çok etkilenen heyet, burada yer alan ters lale motifi ile çini ve seramikleri yakından inceledi.

Heyet, daha sonra İkinci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne geçti. Burada kanatlarını açan tavus kuşu, ilgi odağı oldu. Büyükelçiler ve heyettekiler, tavus kuşuyla fotoğraf çektirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ayda bir AB ülkelerinin büyükelçileriyle Türkiye'nin bir bölgesini ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Berger, Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığı nedeniyle bu kez Edirne’ye geldiklerini belirterek, “Ziyaretimizin temel amacı sınır ötesi iş birliği ve komşuluk ilişkileri. Bunlar çok önem verdiğimiz konular." dedi.

Bu yılın "Kültürel Miras Yılı" olduğunu anımsatan Berger, "Buradaki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ettik ama bununla kalmıyoruz, bu değerlerin korunmasına destek oluyoruz, tanıtımını yapmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Heyet iki gün boyunca kentte çeşitli ziyaretler yapacak, salı günü Bulgaristan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Sınır Ötesi İşbirliği Konferansı"na katılacak.

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