"AB üyesi olmayan NATO üyeleri askeri hareketlilik bütçesinden faydalanamayacak"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, NATO ve AB arasında temel iş birliği alanı olarak ön plana çıkan "askeri hareketlilik" için birlik nezdinde ayrılan 6,5 milyar avroluk bütçeden, NATO üyesi olan ancak AB üyesi olmayan ülkelerin yararlanamayacağını açıkladı.

NATO'da Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında NATO daimi temsilcilerine AB'nin mart sonunda onaylanan "Askeri Hareketlilik Eylem Planı" hakkında bilgi veren Bulc, bunun 2025 yılına kadar oluşturulması amaçlanan "Savunma Birliği"nin bir parçası olduğunu kaydetti.

Askeri Hareketlilik Eylem Planı'nın AB'nin krizlere daha hızlı müdahale etmesine imkan tanıyacağını kaydeden Bulc, fiziksel ve idari engellerin askeri tatbikatları zora soktuğuna ve zaman zaman askeri birliklerin haftalarca hareket edemediğine dikkati çekti.

Bulc, yeni eylem planının askeri güçlerin AB'de ve ötesinde hareketlilik kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığını, bu çerçevede temel odak noktalarının altyapı geliştirme ve sınırlardan geçişin kolaylaştırılması gibi idari süreçlerin kolaylaştırılması olacağına işaret etti.