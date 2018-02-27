AB ve BM'den Doğu Guta açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ile görüşmesinde, Doğu Guta'da ateşkes kararının acilen uygulanması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Mogherini, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock ile Brüksel'de gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Mogherini, görüşmede Suriye, Yemen, Somali ve Arakan'daki mevcut durumu ele aldıklarını belirtti.

"Doğu Guta'da BM Güvenlik Konseyinin ateşkes kararının acilen ve tam bir şekilde uygulanması gerektiği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullanan Mogherini, böylelikle çatışmaların sonlandırılması, sivillerin korunması ve acil insani yardımın ulaştırılması için imkan tanınacağını kaydetti.

AB ve BM'nin nisan ayında eş başkanlığını üstleneceği "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğini Desteklemek" temalı ikinci Brüksel Konferansı için hazırlık konularını da ele aldıklarına dikkati çeken Mogherini, konferansın Suriye halkı için uluslararası destek toplamaya imkan sağlayacağını vurguladı.

Mogherini ayrıca Arakan'daki mülteci krizinin çözümü için AB'nin desteğini sürdüreceğini, Bangladeş ve Myanmar hükümetleriyle yapıcı diyaloğu devam ettireceğini kaydetti.