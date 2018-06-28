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AB Zirvesi'ne İtalya freni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları "geçici olarak" bloke etti

BRÜKSEL (AA) - İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine "geçici" olarak engel oldu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Bir üye ülkenin alınması beklenen tüm kararları bloke etmesi nedeniyle 'şu aşamada' bir sonuç alınamadı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, söz konusu ülkenin sığınmacılar konusunda arzu ettiği biçimde kararlar alınmasını bekleyen İtalya olduğu öğrenildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in zirvede alınan kararları açıklayacağı basın toplantısı da bu nedenle iptal edildi. Söz konusu basın toplantısının yarın yapılması bekleniyor.

Birlik üyesi 28 ülke lideri, sığınmacılar, ABD ile ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliği, Brexit ve ekonomi gibi konuları görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmişti.

- İtalya zirve öncesinde tehdit etmişti

Zirve girişinde, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "İtalya'nın sığınmacı konusunda yeni laflara değil faaliyete geçilmesine ihtiyacı var." açıklamasında bulunmuştu.

İtalya'nın zirvede sığınmacı sorununu çözmek için kendi önerisini sunacağını belirten Conte, "Artık karar almak zorundayız. Eğer bu zirvede bir karar alınmazsa, sorunu kendimiz çözmek durumunda kalacağız." diye konuşmuştu.

Zirvede sığınmacı konusunda alınacak kararları veto edebileceğine işaret eden Conte, "Bu ihtimali değerlendirmek istemiyorum ancak zirve sonunda ortak bir sonuca ulaşamayabiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İtalya'nın engel olmaması durumunda, sonuç bildirgesinde, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararına yer verilmesi bekleniyor.

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AB bloke İtalya Zirve

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