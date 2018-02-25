HABER

Abant kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:18 | Son Güncelleme

Bolu’nun doğal güzelliklerinden Abant Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte yeniden beyaza büründü.Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, dün gece başlayan kar yağışıyla tekrar beyaza büründü.

Bolu’nun doğal güzelliklerinden Abant Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte yeniden beyaza büründü.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, dün gece başlayan kar yağışıyla tekrar beyaza büründü. Abant Tabiat Parkı’nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hafta sonu tatilini doğayla iç içe ve karlar üzerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Abant’a gelerek keyifli anlar yaşadılar. Tatilciler göl çevresinde faytonlarla tur atarak, iskelede bol bol fotoğraf çekildiler.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Abant’a gelen vatandaşlar, "Abant kışın yaşanacak bir yer. Ulaşım konusunda da bir sorun yok, yollar açık. Yazın da gelmiştik ama kış gibi değil. Kışın burası daha güzel” dediler.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu! İstanbul'a kar geliyor, tarih verildi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu! İstanbul'a kar geliyor, tarih verildi

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Özgüven: “Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük onur”

Başkan Özgüven: “Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük onur”

Araban’da sağanak yağış ve yoğun sis

Araban’da sağanak yağış ve yoğun sis

Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

AFAD, AKYE eğitimleri başladı

AFAD, AKYE eğitimleri başladı

Hedef bin AFAD gönüllüsü

Hedef bin AFAD gönüllüsü

Suriyeli öğrencilere giyim yardımı

Suriyeli öğrencilere giyim yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.