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Abant mızıkacıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

BOLU'da, bir otelin bahçesindeki alanda birlikte yaşayan maymun, keçi, köpek ve kedinin dostlukları, görenleri şaşırtıyor.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir otelin bahçesindeki alanda birlikte yaşayan maymun, keçi, köpek ve kedinin dostlukları, görenleri şaşırtıyor. Hayvanları dostluğu, 'Bremen Mızıkıcaları' masalını hatırlattı.

Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelin bahçesinde özel olarak kurulan alanda çeşitli hayvanlar besleniyor. Hayvanlar için özel kurulan alanın en dikkat çekeni ise maymun, köpek, kedi ve keçilerin birlikte yaşadığı kafes. Kafeste birlikte yaşayan 'Sezar' isimli maymun, 'Bella' isimli köpek, 'Vasili' isimli kedi ile 'Behlül' ve 'Bihter' isimli keçiler gün boyu birbirleriyle oyun oynuyor. Hayvanların birbirlerine karşı dostlukları da otele gelen tatilcileri şaşırtıyor. Hayvanlar ilgi çekerken, 'Bremen Mızıkacıları' masalını hatırlattı.

Otel Müdürü Ufuk Durak, hayvanların ilk geldiklerinde farklı kafeslerde tutulduklarını, ancak kafeslerden çıkarıldıklarında birbirleriyle yakınlaştıklarını ifade ederek, "Aslında ilk başlarda hepsi farklı kafeslerde duruyorlardı. Kaçıp kaçıp birbirlerinin yanlarına gitmeye başladılar. Bir zaman sonra onları tek kafese koyduk. Kendileri beraber yaşayıp oyun oynamaya başladılar. Maymun keçilerin üzerine çıkıyor, geziyorlar. Kediler köpekler birbirleriyle oynuyor. Beraber çok mutlu gözüküyorlar. Gelen müşterilerimizin de dikkatini çok çekiyor. Bunların arasında bu şekilde bir dostluk oluştu. Biz de beraber kalmalarını sağlıyoruz" dedi.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Abant mızıkacılarıAbant mızıkacıları
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