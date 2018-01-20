Abant sömestirde doldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı sömestir tatilin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Karla kaplı tabiat parkının girişinde 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.Bolu'da tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Abant, sömestir tatilini geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Tabiat Parkı girişinde 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Havanın da açık olmasını fırsat bilenler göl çevresinde yürüyüş yaptı. Kısmen dolan gölün çevresinde ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı sık sık fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler, faytonla gezerken bazıları da yürüyerek gezmeyi tercih etti. Abant'taki otellerin doluluk oranı da yüzde 80'i buldu.
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