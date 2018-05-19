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Abant yolunda trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

Abant yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Bolu Abant Tabiat Parkı yolunda meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tabiat parkından D-100 Karayolu yönüne giden Cemil Mesut Koç idaresindeki 81 KC 093 plakalı cip, henüz bilinmeyen nedenle Dereceören mevkisinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada, sürücüyle araçta bulunan Zeyneti Koç ve Reyhan Akgün yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen UMKE ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
abant tabiat parkı Bolu trafik kazası

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