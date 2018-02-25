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Abant'ta beyaz güzellik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:06 | Son Güncelleme

BOLU'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan Abant Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Abant'ta beyaz güzellik

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan Abant Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kentin gürültüsünden kaçıp, doğayla buluşmak isteyenler, Abant Tabiat Parkı'na akın etti. Otellerde konaklayanlar, çevre il ve ilçelerden bölgeye günübirlik gelen ziyaretçiler, kar manzarasının ve doğanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, göl etrafında karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyerek, fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler faytonlarla göl çevresinde gezerken, bazıları da kartopu oynadı.

FOTOĞRAFLI

Abant'ta beyaz güzellikAbant'ta beyaz güzellikAbant'ta beyaz güzellikAbant'ta beyaz güzellik

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