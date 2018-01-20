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Abant'ta yarıyıl tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 31 dakika önce

- Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinin ilk günü ziyaretçi akınına uğradı

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, sömestr tatilinin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Kar yağışı ile eşsiz bir güzelliğe bürünen ve her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Abant'a gelen bazı tatilciler, göl çevresinde at ve faytonlarla gezinti yaparken, bazı tatilciler ise göl çevresinde bulunan iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çekti.

Tabiat parkının içinde bulunan piknik alanlarında mangal yakarak piknik yapan tatilciler, zaman zaman kardan adam yapıp kartopu oynadı.

Bazı ziyaretçiler ise göl kenarında bulunan yamaçlardan kızaklarla kaydı.

(AA)

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