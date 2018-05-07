HABER

ABBA müzesi yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

ABBA müzesi yeniden açıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç’in başkenti Stockholm’de 2013'te açılan pop grubu ABBA’ya ait müze, yeniden düzenlenerek ikinci kez açıldı.
Açılışa katılan grubun üyesi Bjorn Ulvaeus, grup üyelerinin 35 yıl sonra bir araya gelmelerinden mutlu olduklarını dile getirdi.
İki şarkı için stüdyoya girdiklerini kaydeden Ulvaeus, aralık ayında gösterilecek müzik klibinde grup üyelerinin şimdiki görüntülerinin bulunmayacağını, dijital tasarlanan avatarlarının ekranda seyirci karşısına çıkacağını söyledi.
Yeni hazırlanan her iki şarkının da ABBA'nın geçmişteki melodilerine benzediğini vurgulayan Ulvaeus, başka şarkılar için de bir araya gelebileceklerini ancak bunun henüz netleşmediğini kaydetti.
Grubunun neden ayrıldığı hakkında bilgi veren Ulvaeus, 1980'li yıllarda herkes için yeni ilgi alanları doğduğunu ifade etti.
Ulvaeus, "Ben ve Benny Andersson müzikal yazmak istedik. Agnetha Faltskog ve Anni-Frid Lyngstad bağımsız şarkıcı olarak yollarına devam etmek istedi. Bu süre içinde yeniden bir araya gelmeye çalıştık ama çeşitli nedenlerle olmadı." dedi.
- ABBA Müzesi
Öte yandan ziyaretçi rekoru kıran ABBA Müzesi'nde grup üyelerinin sahne kostümleri, enstrümanları ve hatıraları sergileniyor.
Ayrıca ziyaretçiler, grubun gerçek boyutlarındaki hologramı ile yan yana ABBA şarkılarını söyleyebiliyor, 1970'lere ait dans pistinde grubun danslarını canlandırabiliyor ya da 4'lünün 1960'da nasıl bir araya geldiğini anlatan bir belgeseli izleyebiliyor.

Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?
İYİ Parti'den dikkat çeken anket çıkışıİYİ Parti'den dikkat çeken anket çıkışı
Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar ettiAydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABBA müzesi isveç Stockholm

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.