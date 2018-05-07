ABBA müzesi yeniden açıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç’in başkenti Stockholm’de 2013'te açılan pop grubu ABBA’ya ait müze, yeniden düzenlenerek ikinci kez açıldı.
Açılışa katılan grubun üyesi Bjorn Ulvaeus, grup üyelerinin 35 yıl sonra bir araya gelmelerinden mutlu olduklarını dile getirdi.
İki şarkı için stüdyoya girdiklerini kaydeden Ulvaeus, aralık ayında gösterilecek müzik klibinde grup üyelerinin şimdiki görüntülerinin bulunmayacağını, dijital tasarlanan avatarlarının ekranda seyirci karşısına çıkacağını söyledi.
Yeni hazırlanan her iki şarkının da ABBA'nın geçmişteki melodilerine benzediğini vurgulayan Ulvaeus, başka şarkılar için de bir araya gelebileceklerini ancak bunun henüz netleşmediğini kaydetti.
Grubunun neden ayrıldığı hakkında bilgi veren Ulvaeus, 1980'li yıllarda herkes için yeni ilgi alanları doğduğunu ifade etti.
Ulvaeus, "Ben ve Benny Andersson müzikal yazmak istedik. Agnetha Faltskog ve Anni-Frid Lyngstad bağımsız şarkıcı olarak yollarına devam etmek istedi. Bu süre içinde yeniden bir araya gelmeye çalıştık ama çeşitli nedenlerle olmadı." dedi.
- ABBA Müzesi
Öte yandan ziyaretçi rekoru kıran ABBA Müzesi'nde grup üyelerinin sahne kostümleri, enstrümanları ve hatıraları sergileniyor.
Ayrıca ziyaretçiler, grubun gerçek boyutlarındaki hologramı ile yan yana ABBA şarkılarını söyleyebiliyor, 1970'lere ait dans pistinde grubun danslarını canlandırabiliyor ya da 4'lünün 1960'da nasıl bir araya geldiğini anlatan bir belgeseli izleyebiliyor.
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