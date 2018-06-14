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Abbas, BM Genel Kurulu'ndan çıkan karardan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 03:53 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: - "Karar, adalet ve uluslararası hukuk için bir zafer"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin halkı için koruma talep eden kararın kabul edilmesini, "Adalet ve uluslararası hukuk için bir zafer" şeklinde değerlendirdi.

Abbas, konuya ilişkin Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul eden BM üyesi ülkelere takdir ve teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin yoğun girişimlerinin ardından Cezayir'in de desteğiyle Filistin tasarısını görüşmek üzere düzenlenen BM Genel Kurulu özel oturumunda, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyinde veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşülmüş ve oylamaya sunulmuştu.

arar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Karara 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları, Mikronezya Federe Devletleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Abbas BM Filistin tasarı

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