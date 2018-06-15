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Abbas Filistin halkı için uluslararası koruma çağrısını yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

Abbas Filistin halkı için uluslararası koruma çağrısını yineledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkı için uluslararası koruma çağrısını yineledi.

Abbas, Ramallah'ta kıldığı bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, Filistin halkı, Arap ve İslam alemi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısı lehine oy veren ülkeleri tebrik etti.

Söz konusu devletlerin haklarındaki zayıf oldukları ve dağıldıkları söylentilerine rağmen birleştiklerini söyledi.

Filistin halkı için koruma talebinin meşru olduğunu ve dünyanın Filistin halkını saldırılardan korumasını istediklerini belirten Abbas, ABD gibi ülkelerin bu yöndeki bir kararı reddettiğini ancak bu kez BM'de kesin bir zafer elde ettiklerini ifade etti.

Kararın uygulanması için ilerleme kaydedilmesi gerektiğine dikkati çeken Abbas, bunun iki ay içinde gerçekleşeceğini ancak kararın uygulanabilmesi için ortak çaba gerektiğini aktardı.

Abbas Filistin halkının bayramını tebrik ederek, ileride ulusal ve bölgesel olarak daha güzel günler göreceklerini sözlerine ekledi.

BM Genel Kurulunda dün düzenlenen oturumda, ABD tarafından veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşülmüş ve oylamaya sunulmuştu.

Karar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Karara 8 ülke karşı çıkarken 45 ülke ise çekimser kalmıştı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları ve Mikronezya Federe Devletleri yer almıştı.

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Filistin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas uluslararası koruma

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