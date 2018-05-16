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Abbas, Filistin'de bölünmenin son bulması için komite kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:50 | Son Güncelleme

Abbas, Filistin'de bölünmenin son bulması için komite kurdu

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için bir komite kurduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Filistin" televizyonuna yaptığı açıklamada, Abbas'ın Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için bir komite kurduğunu söyledi.

Filistin Ulusal Konseyinde alınan kararların uygulanması için bir komite daha olduğunu hatırlatan Ureykat, Filistin yönetiminin, "Yahudi yerleşim birimleri inşasını resmi olarak Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıyacağını da vurguladı.

Gazze sınırındaki gösterilerde yaşananların ardından Filistin yönetimince alınan kararlara ilişkin dün bilgi veren Ureykat, Filistin yönetiminin, "Yahudi yerleşim birimleri inşasını UCM'ye taşımaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantıya çağrılmasına, Filistin'in uluslararası ajanslara üye olmasına, Filistin Ulusal Konseyinde alınan kararın uygulanması ve Filistin-İsrail ilişkilerinin sınırlandırılması için FKÖ Merkez Komitesi, Yönetim Kurulu ve hükümet üyelerinden oluşacak bir komite kurulmasına" karar verdiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu pazartesi gününden bu yana 62 kişi şehit edildi.

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